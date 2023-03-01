18 пьяных водителей остановили инспекторы ДПС на дорогах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18 пьяных водителей отстранили от участия в дорожном движении сотрудники ГИБДД Тюменской области в ночь на 19 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в селе Ембаево, госавтоинспекторы задержали 19-летнюю тюменку. Девушка управляла автомобилем ВАЗ-21101, будучи нетрезвой. Машину она купила два дня назад, ранее закончила автошколу, но экзамен в ГИБДД не сдала и водительское удостоверение не получила.

Еще один пьяный водитель задержан в селе Вагай. Мужчина 55 лет поехал нетрезвым за рулем ВАЗ-21120 после того, как отетил юбилей. Показания алкотестера - 0,60 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На автомобилиста составлен административный материал за пьяное вождение.