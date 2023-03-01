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К концу недели в Тюменской области потеплеет до плюс 10

Общество, 10:21 20 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потепление прогнозируют синоптики в Тюменской области во второй половине недели. По данным центра Фобос, в начале периода будет еще прохладно, но затем воздух сумеет прогреться до плюс 10 градусов. Небольшие локальные осадки в регионе возможны только в четверг.

20 декабря днем ожидается переменная облачность, от 1 до 3 градусов мороза. Ближайшей ночью столбики термометров опустятся до минус 6 градусов. Ветер юго-западный 6 метров в секунду, атмосферное давление немного выше нормы.

21 марта в течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег. Днем плюс 2 градуса, ночью минус 2. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.

22 марта при переменной облачности воздух днем прогреется до плюс 6 градусов, ночью ожидается плюс 2. В этот день прогнозируется сильный порывистый юго-западный ветер со скоростью до 14 метров в секунду.

23 марта возможен небольшой дождь. Дневная температура воздуха составит плюс 4 градуса, ночная – плюс 1. Западный ветер подует со скоростью 4 метра в секунду.

24 марта днем потеплеет до плюс 8, ночью ожидается плюс 3. День будет солнечным, скорость юго-западного ветра достигнет 8 метров в секунду.

В выходные дни, 25 и 26 марта, ожидается переменная облачность. В дневные часы воздух прогреется до 10 градусов тепла, ночью столбики термометров покажут плюс 2. Ветер южный, 6 метров в секунду.

Любовь Голышева

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