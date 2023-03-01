Инспекторы ГИМС вышли на патрулирование открытых участков Туры

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Патрулирование открытых участков Туры начали инспекторы ГИМС по Тюменской области. В центре внимания - владельцы маломерных судов. Патрульные группы выявляют нарушения, проверяют права управления маломерным судном. Особое внимание уделяют наличию спасательных жилетов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Сейчас на Туре те, кто еще продолжает подледный лов и те, кто вышел на лодках, - рассказал руководитель инспекторского отделения Сергей Каплин. - Опасность подстерегает все группы рыбаков. Конечно, любители порыбачить с берега - в меньшей опасности".

Он напомнил, что у рыбаков в лодках и катерах обязательно должны быть спасательные жилеты. Температура воды в реке в настоящее время около трех-пяти градусов, и даже подготовленный человек, упав в реку, сможет продержаться только 10-15 минут.