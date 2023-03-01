Тюменские братья-гиревики завоевали золото и серебро первенства России

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации города | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации города

Воспитанники спортивной школы "Прибой" Тюмени братья Сергей и Олег Майер заняли первое и второе место в первенстве России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок. Соревнования прошли в Омске с 17 по 19 марта, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Сергей Майер победил в весовой категории 95 кг в дисциплине двоеборье. Олег Майер в весовой категории до 85 кг стал вторым в длинном цикле. В командной эстафете спортсмены одержали заслуженную победу.

Всего в состязаниях участвовали около 300 сильнейших атлетов из 29 регионов страны.