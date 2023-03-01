В Ишиме возродят спектакль "Барабанщица", принесший театру звание народного 63 года назад

| Фото: Ишимский театр ВКонтакте | Фото: Ишимский театр ВКонтакте

Более 800 тыс. рублей грантовой поддержки помогут возродить спектакль "Барабанщица" для подростковой аудитории в Ишимском народном театре. Проект вошел в число девяти победителей первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2023 года из Ишима и получил самый весомый грант.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил главный режиссер Ишимского народного театра Данил Султанов и пояснил, что заявку подавали от цирковой студии "Мечта", которую объединили с театром в 2022 году.

По словам режиссера, у актеров особое отношение к этому спектаклю, ведь именно благодаря "Барабанщице" по пьесе Афанасия Салынского 30 октября 1959 года коллективу городского Дома культуры присвоено звание народного. Режиссером тогда выступил Игорь Букин.

Пьеса, написанная в 1958 году, рассказывает о подвиге советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны. Описанные в ней события происходят в 1943 году. Именно тогда город, где жила Нила Снежко, был освобожден от фашистских захватчиков. Совсем рядом проходит линия фронта, слышны звуки взрывов, вой сирены. Жители города ненавидят и презирают Нилу за то, что она во время фашистской оккупации города работала переводчицей в гестапо и открыто сотрудничала с фашистами.

"Спектакль на военную тему, неоднозначный, сейчас он прозвучит как нельзя более актуально. Прошлую постановку из действующего состава никто не видел, сравнивать не с чем, то есть по факту будем делать совершенно новый спектакль. Думаю, все получится", - поделился главный режиссер.

Данил Султанов рассказал, что проект ориентирован на самую немногочисленную аудиторию – подростковую. Внимание при создании спектакля будет направлено на интерактивные, современные средства визуализации. На выходе такой подход в переплетении с серьезным материалом поможет возродить живой интерес подростков к истории России и ее героям через театр.

| Фото: Ишимский театр ВКонтакте | Фото: Ишимский театр ВКонтакте

Инна Кондрашкина