Тюменская область договорилась с Узбекистаном о совместной работе в сфере туризма

| Фото: из Telegram-канала Марии Трофимовой | Фото: из Telegram-канала Марии Трофимовой

Представители туротрасли Тюменской области договорились с коллегами из Узбекистана о совместной работе в ближайшее время. Общение состоялось на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходила в Москве с 16 по 18 марта.

Как написала в своем Telegram-канале директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова, это направление набирает популярность, а прямое авиасообщение дает региону возможность выстроить качественные обменные туристические потоки.

По ее словам, стенд Тюменской области собирал большое количество участников выставок и посетителей MITT. "Консультировали, рассказывали о наших туристических возможностях и приглашали в Тюменскую область, в том числе заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова. Много работы в предстоящем сезоне, и мы точно готовы принимать гостей из разных регионов страны", — поделилась Мария Трофимова.

Также тюменская делегация приняла участие в деловой встрече по реализации национальных туристических маршрутов. Ожидается перезагрузка проекта на уровне Минэкономразвития России и экспертного совета по НТМ.

Отметим, также в ходе выставки MITT были подписаны партнерские соглашения с ЯНАО, Омской областью и Республикой Дагестан.