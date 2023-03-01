Более 300 заявок подали юные тюменцы на региональный этап конкурса "Дебют 2023"

| Фото: Валерий Бычков, ИА "Тюменская линия" | Фото: Валерий Бычков, ИА "Тюменская линия"

Более 300 заявок на участие отправили на региональный этап конкурса молодых дарований "Дебют 2023". Конкурс пройдет с 24 марта по 2 апреля, где на сценических площадках выступят юные жители Тюменской области, сообщает пресс-служба департамента Тюменской области.

Конкурс проводится по пяти номинациям: "Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты", "Хоровое пение", "Академическое пение".

Добавим, что самым популярным направлением в 2023 году стало фортепиано. В этой номинации выступят 90 участников.