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Для тюменских родителей открыт прием заявок на форум "Тетрис"

Общество, 12:14 21 марта 2023

группа "Форум мудрых родителей "Тетрис" | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: группа "Форум мудрых родителей "Тетрис" | Тюмень" во ВКонтакте

Для тюменских родителей открыт прием заявок на форум "Тетрис", который пройдет в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 1 апреля. Запланированв работа восьми образовательных площадок на разные темы, сообщают организаторы.

Так, участники могут подать заявки на площадки "Эмоции малыша от 1 до 3 лет, как реагировать родителю?", "Важность организации семейного досуга", "Как рассказать ребенку о зле и насилии, не испугав его?", "Негативные установки родителей, которые мешают жить детям" и другие.

Подробности и регистрация по ссылке. Каждая тема имеет ограниченное количество участников, поэтому форма приема заявок закроется сразу после набора определенного количества человек.

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# дети , родители , Тетрис

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