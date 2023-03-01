Тюменцам предлагают внедрить новую платформу по развитию комфортной городской среды

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интерактивную площадку "Делай город" для организации работ по благоустройству и вовлечению горожан разработали IT-специалисты компании "Джемс Девелопмент". Полгода проект реализуют на территории Омска. Сейчас он презентован администрации Тюмени, находится на стадии согласования.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила PR-менеджер АНО "Делай город" Катерина Зеренинова.

"Наш социальный проект - это платформа публичных пространств. Цель – объединить тех, кто заинтересован в благоустройстве микротерриторий: инициаторов-горожан, администрацию города, спонсоров проектов и исполнителей, проектировщиков, строителей. В первую очередь платформа необходима для развития комфортной городской среды", - пояснила она.

Тюмень станет первым городом для этого проекта благодаря своему соседству и активной позиции в создании городской среды.

По словам ведущего инженера-аналитика ООО "Джемс Девелопмент" Андрея Левченко, у проекта "Делай город" есть ряд технических преимуществ, который сложно переоценить.

"Этот продукт помогает найти заинтересованных архитекторов, проектировщиков, которые готовы предложить концепцию развития территории. На эту платформу могут прийти инвесторы и вложиться в проект, какие-то проекты инвестируют разработчики платформы, а какие-то "подсвечивают" властям. Или же авторы платформы ищут инвесторов – приходят к крупным компаниям и предлагают вложиться в реставрацию, благоустройство", - уточнил Андрей.

Команда АНО "Делай город" помогает провести правильно проект от заинтересованных лиц до проектировщиков и инвесторов. Поддерживают его нормативно, в том числе в постановке объекта на баланс города.

Подробней о платформе, помогающей делать города лучше, можно узнать по ссылке.

Анжела Лебедева