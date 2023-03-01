Платформу тюменской IT-компании по улучшению состояния городов применяют в 45 регионах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская IT-компания ООО "Джемс Девелопмент" разработала платформу Geometa, которой пользуются в 45 регионах России. Данный ресурс как товарный знак появился в 2018 году. Основными заказчиками услуг по улучшению состояния городов и населённых пунктов являются представители региональных администраций и министерств, прежде всего отделы архитектуры, градостроительства и те, кто занимаются стратегическим планированием.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил ведущий инженер-аналитик ООО "Джемс Девелопмент" Андрей Левченко.

Платформа создана, чтобы процессы управления сложными системами, такими, как город Тюмень, например, были более эффективными и прозрачными. Российское ПО позволяет инвесторам и застройщикам оперативней решать вопросы выбора земельных участков и других согласований с госорганами для строительства жилья, создания социальной инфраструктуры, озеленения и других целей. Например, благодаря Geometa разрешительные документы можно получить всего за пять дней, а не так как это было раньше - за 30.

"В основе нашего продукта - технологии Smart City, интерактивные карты, анализ данных, информационное моделирование, машинное обучение и искусственный интеллект. Когда застройщик берет участок под свои нужды, он уже наш клиент. Процесс работы с ним начинается с момента покупки земельного участка. Наша система определяет, можно ли это здесь строить, помогает сформировать определенный документ, создать план строительства. Математически мы рассчитываем – 20 домов по 20 этажей, в проекте написано, сколько это квартир. У каждого города есть свой средний уровень автоматизации. По нему делается прогноз потребности в жилье или социальной инфраструктуре. И всё это происходит в одном окне за считанные минуты", - пояснил Андрей Левченко.

Разработчики платформы также используют фактическое состояние города. С помощью алгоритмов сервиса могут посчитать количество машин, которые сейчас стоят на парковках, где большая интенсивность. Открытые данные ГИБДД и аналитика Geometa помогают администрации того или иного города определить, где еще не хватает парковочных мест. А на основе фотографий из соцсетей можно оценить популярность общественных мест.

"Обычные граждане уже пять лет пользуются плодами автоматизации Geometa. Те, кто строит дом, дачу, проходит через нашу платформу. Они этого не видят. Заполняя на госуслугах или в МФЦ уведомление о планируемом строительстве, они попадают в нашу базу через несколько секунд. Орган власти это тоже видит, а система помогает ему принять решение, может ли гражданин здесь это строить или нет", - рассказал ведущий инженер-аналитик ООО "Джемс Девелопмент".

Платформу тюменской IT-компании активно применяют в российских регионах, она постоянно совершенствуется. Над этим работают более 100 специалистов, которые находятся в Тюмени, Омске и Екатеринбурге.

ООО "Джемс Девелопмент" выходит на международный уровень. Презентация продукта успешно прошла в ОАЭ, Мексике, Турции, Индии и других государствах. По словам Андрея Левченко, международные контракты еще в работе. Есть надежда заключить первые соглашения по сотрудничеству уже в 2023 году.

"По конференциям у нас есть расписание. Например, сейчас наши коллеги в Сингапуре, с 27-29 марта будут в Индии, а дальше планируем поездку в Индонезию. Но раскрывать все карты не будем. Ведутся работы и по ближнему зарубежью", - поделился Андрей Левченко.

Отметим, ООО "Джемс Девелопмент" является резидентом тюменского технопарка, фонда "Сколково", пользуется всеми льготами, которые предусмотрены для резидентов.

Анжела Лебедева