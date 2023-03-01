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Заехавший через пешеходный переход на тротуар на Porsche тюменец оштрафован

Происшествия, 18:52 20 марта 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

27-летнего водителя автомобиля Porsche, заехавший через пешеходный переход на тротуар в Тюмени, оштрафован, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Грубое нарушение попало на видеорегистратор одного из участников движения. Очевидец разместил в социальных сетях.

Сотрудники полка ДПС ГИБДД привлекли нарушителя к административной ответственности 20 марта. Он заявил, что не заметил, как свернул. Штраф составил две тыс. рублей.

За год у мужчины накопилось десять нарушений ПДД, шесть из них – незаконная тонировка.

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# ГИБДД Тюменской области , штрафы

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