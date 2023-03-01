Стратегию развития строительной отрасли Тюменской области обсудят на IV Градостроительном форуме

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

IV Градостроительный форум и XXIX выставку "Строительство и архитектура. Дорожная, строительная техника и технологии" открыли в Тюмени в Выставочном зале 21 марта. Представители власти, эксперты области строительства, застройщики в течение трех дней обсудят основные стратегии развития отрасли, наметят пути решения возникающих проблем.

В первый день состоится подписание положения конкурса "На лучшее достижение строительной отрасли Тюменской области за 2022 год". Подписи под документом поставят начальник ГУС Тюменской области Павел Перевалов, президент регионального Союза строителей Андрей Никитин, председатель Обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Петр Юрченко и директор Союза "СРОСТО" Елена Катаева.

Основные темы конференции "Стратегия - 2030: отвечаем на новые вызовы": Тюменская область в Стратегии-2030, инструменты для развития градостроительной деятельности в регионе: административные и финансовые, совершенствование механизмов пространственного развития городских территорий в разрезе Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ, курс на "загородку": свой дом, как часть национального проекта. В обсуждении примут участие представители органов власти, местного самоуправления, общественных организаций и профессиональных объединений, застройщики и девелоперы, архитекторы и проектировщики, производители строительных материалов, СМИ.

После этого пройдет подписание соглашения между администрацией Тюмени и Тюменским государственным университетом о взаимодействии.

Также в первый день форума состоится круглый стол "Эволюция продукта в жилом девелопменте: модификация новостроек для удержания спроса; тренды-2023".

На конференции "Цифровой вектор развития строительной отрасли Тюменской области" обсудят темы: развитие BIM-проектирования в проектных и строительных организациях региона, влияние цифровизации на бизнес строительных компаний, практическое применение цифровых технологий в строительных и управляющих компаниях.

Подробная программа форума представлена на сайте.

Анжела Лебедева