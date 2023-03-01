За пьяную поездку по Новому Уренгою тюменца отправили в колонию-поселение

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Год и три месяца проведет в колонии-поселении житель Тюменской области, остановленный за пьяную езду дорожно-патрульной службой Нового Уренгоя, сообщает УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В июне 2022 года наряд ГИБДД в Новом Уренгое остановил автомобиль под управлением жителя Тюменской области 1984 года рождения с признаками опьянения.

Полицейские выяснили, что нарушителя в 2020 году уже привлекали к ответственности за повторную пьяную езду. Было возбуждено уголовное дело.

Новоуренгойский городской суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы и на четыре года лишил его водительских прав.