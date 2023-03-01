  • 21 марта 202321.03.2023вторник
  • USD77,2422
    EUR82,3736
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

За пьяную поездку по Новому Уренгою тюменца отправили в колонию-поселение

Происшествия, 10:57 21 марта 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Год и три месяца проведет в колонии-поселении житель Тюменской области, остановленный за пьяную езду дорожно-патрульной службой Нового Уренгоя, сообщает УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В июне 2022 года наряд ГИБДД в Новом Уренгое остановил автомобиль под управлением жителя Тюменской области 1984 года рождения с признаками опьянения.

Полицейские выяснили, что нарушителя в 2020 году уже привлекали к ответственности за повторную пьяную езду. Было возбуждено уголовное дело.

Новоуренгойский городской суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы и на четыре года лишил его водительских прав.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Новый Уренгой , пьяная езда , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:19 21.03.2023Пропавшего в Тюменском районе мальчика нашли в Ярково
10:57 21.03.2023За пьяную поездку по Новому Уренгою тюменца отправили в колонию-поселение
10:34 21.03.2023Причину утренней трагедии в тюменском СНТ "Сирень" установят следователи
09:59 21.03.2023Курьер телефонных мошенников за день забрал у тобольских пенсионеров около миллиона рублей