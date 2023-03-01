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Тюменцы могут выиграть до 1 млн рублей в новом сезоне конкурса "Росмолодёжь. Гранты"

Общество, 12:36 21 марта 2023

Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Федеральное агентство по делам молодежи запустило прием заявок на конкурс "Росмолодежь. Гранты 1 сезон" до 20 апреля. Принять участие в нем могут и жители Тюменской области. Максимальный размер денежного приза составит 1 млн рублей, сообщают организаторы.

Представить свою инициативу смогут участники в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Всего заявлено 18 номинаций, среди которых: #помни – проекты, направленные на сохранение исторической памяти; #родные_любимые – проекты о сохранении семейных ценностей; #делись_опытом – номинация, посвященная Году педагога и наставника, и другие.

Вопросы можно задать чат-боту или по номеру круглосуточной горячей линии – 8 (800) 333-77-37.

Регистрация на конкурс открыта на сайте Молодежь России.

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# гранты , молодежь , Росмолодежь

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