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Более 100 объектов связи подготовили к весеннему паводку в Тюменской области

Общество, 16:39 21 марта 2023

пресс-служба филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» | Фото: пресс-служба филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»

Более 100 объектов связи обследовали и подготовили к весеннему паводку в Тюменской области. Специалисты взяли под пристальное внимание телефонные станции, усилительные пункты для организации связи между населенными пунктами и воздушно-кабельные переходы через реки, сообщает пресс-служба филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком".

"Мы провели проверку готовности аварийно-восстановительных бригад. Более 350 специалистов "Ростелекома" прошли серию тренировок. В подразделениях сформирован аварийный запас горюче-смазочных материалов и кабеля. Значимые объекты оборудованы автоматическими системами централизованного оповещения населения", - сказал технический директор филиала Алесей Рогачев.

Специалисты цифрового провайдера круглосуточно взаимодействуют с управлениями гражданской защиты и противопаводковыми комиссиями во всех районах области. Во время возможного половодья оперативные группы МЧС России будут работать в режиме повышенной готовности.

пресс-служба филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» | Фото: пресс-служба филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»

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# паводок , связь

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