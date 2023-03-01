Более 100 объектов связи подготовили к весеннему паводку в Тюменской области

| Фото: пресс-служба филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» | Фото: пресс-служба филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»

Более 100 объектов связи обследовали и подготовили к весеннему паводку в Тюменской области. Специалисты взяли под пристальное внимание телефонные станции, усилительные пункты для организации связи между населенными пунктами и воздушно-кабельные переходы через реки, сообщает пресс-служба филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком".

"Мы провели проверку готовности аварийно-восстановительных бригад. Более 350 специалистов "Ростелекома" прошли серию тренировок. В подразделениях сформирован аварийный запас горюче-смазочных материалов и кабеля. Значимые объекты оборудованы автоматическими системами централизованного оповещения населения", - сказал технический директор филиала Алесей Рогачев.

Специалисты цифрового провайдера круглосуточно взаимодействуют с управлениями гражданской защиты и противопаводковыми комиссиями во всех районах области. Во время возможного половодья оперативные группы МЧС России будут работать в режиме повышенной готовности.