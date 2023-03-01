Медали, значки и факелы представят на выставочном проекте "Путь к Олимпу" в тюменском музее

| Фото: из Telegram-канала Союза биатлонистов России | Фото: из Telegram-канала Союза биатлонистов России

Выставочный проект "Путь к Олимпу", посвященный истории олимпийского движения и участии России в играх, откроется в историческом парке "Россия — моя история" в Тюмени 23 марта в 15 часов. Посетителям представят медали, значки и факела.

Это одна из тех редких экспозиций, когда в историческом парке — музее без экспонатов — представят предметы, отметил главный специалист пресс-службы Тюменского музейно-просветительского объединения Данила Шарохин.

"Олимпийские игры - самые значимое, популярное и престижное событие. Именно эти соревнования дарят спортсменам самые крупные успехи, а болельщикам - незабываемые яркие эмоции. Многие выдающиеся достижения наших спортсменов навсегда вошли в историю Олимпийских игр", — рассказал он.

На открытие придут чемпионы. В списке приглашенных - президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, заместитель департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Андрей Кайзер, олимпийские чемпионки по биатлону Галина Куклева и Альбина Ахатова, олимпийская чемпионка по биатлону, президент регионального Олимпийского совета Луиза Носкова.

Ожидается, что выставочный проект будет доступен в течение двух недель. В зависимости от интереса посетителей работу мультимедийной экспозиции могут продлить.

Вход свободный. Время работы: ежедневно кроме понедельника с 10 до 20 часов. При необходимости экскурсовод оплачивается отдельно. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова