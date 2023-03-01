Актуальные вопросы ревматологии обсудят врачи на конференции в Тюмени

| Фото: пресс-служба МСЧ "Нефтяник" | Фото: пресс-служба МСЧ "Нефтяник"

Областная научно-практическая конференция "Ревматология: вчера, сегодня, завтра" состоится в Тюмени в областной больнице №1 (ул. Юрия Семовских, 10) 31 марта и 1 апреля.

Как отметили в областном департаменте здравоохранения, встреча пройдет в гибридном формате. Ревматологи, травматологи, терапевты и врачи общей практики обсудят актуальные вопросы и обменяются опытом ведения пациентов.

Темами докладов станут остеоартроз, клиническое наблюдение D2T у пациента с псориатическим артрозом, возможности и перспективы прямой блокады интерлейкина-6, псориаз и псориатический артрит, и другие.

Зарегистрироваться и задать вопросы по поводу участия в научно-практической конференции можно на сайте мероприятия.