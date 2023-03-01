  • 21 марта 202321.03.2023вторник
  • USD77,2422
    EUR82,3736
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На совместную работу с профессиональными драматургами претендуют 60 школьников из Тюменской области

Общество, 20:10 21 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Создать пьесу совместно с профессиональными драматургами есть шансы у участников II межрегионального конкурса сочинений проекта "Своя территория". Организаторам поступило почти 500 сочинений из шести регионов, в том числе от 60 школьников из 16 образовательных учреждений Тюменской области.

Шорт-лист из 10 лучших текстов составят на региональном этапе, который проводит Тобольский драмтеатр. Авторы отобранных текстов совместно с режиссерами напишут пьесу и создадут эскизы спектакля.

Работы представят на фестивале эскизных показов "Своя территория" в Омске в ноябре.

Проект создан Северным драматическим театром им. М.А. Ульянова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# театры , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:50 21.03.2023Первую сваю забили в основание нового жилого комплекса ГП 11 ЖК "Домашний" в Тюмени
20:10 21.03.2023На совместную работу с профессиональными драматургами претендуют 60 школьников из Тюменской области
19:30 21.03.2023Выставку "Противостояние" Бориса Паромова открыли в Тюмени
19:23 21.03.2023100 тыс. договоров по программе бесплатной догазификации заключено в УФО