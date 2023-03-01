На совместную работу с профессиональными драматургами претендуют 60 школьников из Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Создать пьесу совместно с профессиональными драматургами есть шансы у участников II межрегионального конкурса сочинений проекта "Своя территория". Организаторам поступило почти 500 сочинений из шести регионов, в том числе от 60 школьников из 16 образовательных учреждений Тюменской области.

Шорт-лист из 10 лучших текстов составят на региональном этапе, который проводит Тобольский драмтеатр. Авторы отобранных текстов совместно с режиссерами напишут пьесу и создадут эскизы спектакля.

Работы представят на фестивале эскизных показов "Своя территория" в Омске в ноябре.

Проект создан Северным драматическим театром им. М.А. Ульянова.