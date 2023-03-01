Более 200 школьников Тюмени вступили в отряд "хранителей воды"

| Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Более 200 школьников Тюмени приняты в отряд "хранителей воды". В 2023 году "Росводоканал Тюмень" провел уже шесть экологических уроков, рассказали в пресс-службе компании.

В преддверие Всемирного дня водных ресурсов молодые специалисты "Росводоканал Тюмень" провели два "Урока чистой воды". В библиотеке № 7 им. Ивана Ермакова волонтеры рассказали школьникам о том, как важно бережно относиться к водоемам и ценности пресной воды. Также ребята узнали о работе тюменского водоканала по подготовке воды перед подачей в сеть и очистке стоков.

"На урок мы пригласили учащихся третьего и четвертого классов школы № 67. В интересной и доступной форме сотрудники водоканала рассказали, откуда берется водопроводная вода и куда она утекает, познакомили с последствиями засоров и рассказали о правилах пользования канализацией. Учащиеся приняли участие в игре по определению чистоты воды, эксперименте по измерению жесткости воды и узнали об образовательном курсе "ВодаЖизнь", — прокомментировала библиотекарь Наталья Секисова.

Как отмечает менеджер по внутренним коммуникациям "Росводоканал Тюмень" Анастасия Добрынина, заинтересованность детей в сохранении окружающей среды заметна. "Они задают конкретные вопросы и делают правильные выводы. Это очень приятно, и значит наши уроки помогают ребятам лучше понять путь воды и ее ценность", — сказала она.

| Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Закрепить полученную информацию школьникам помогают интерактивные игры. В процессе опытов они приходят к выводу, что любая вода для питья и использования в бытовых нуждах подвергается тщательной очистке, с чем отлично справляются сооружения "Росводоканал Тюмень".