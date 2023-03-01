Сбор автомобилей для нужд спецоперации запустили в Тюменской области

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Сбор автомобилей для передовой запустили в Тюменской области региональное отделение Народного фронта. Отправка будет организована в рамках акции "Автопоезд", сообщают организаторы.

Жителям предлагают отправить машины или помочь с ремонтом или дооснащением транспорта.

"Сегодня самая актуальная потребность у бойцов – это автомобили. Упор делается на машины высокой проходимости - джипы, УАЗы, "Нивы", ГАЗели", - отметили в штабе.

Получить уточняющую информацию можно по телефону: 8 (3452) 79-28-98 или в офисе исполкома – ул. Ленина, 69а.