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Тюменцев приглашают на выставку "Секреты фотомастерства"

Общество, 17:35 22 марта 2023

из сообщества "Музей «Усадьба Колокольниковых» во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Музей «Усадьба Колокольниковых» во ВКонтакте

Жителей и гостей Тюмени приглашают на выставку "Секреты фотомастерства", которая будет работать в музее "Усадьба Кололкольниковых" до 28 мая. Она посвящена 100-летнему юбилею тюменского фотографа Ивана Трусова, сообщает пресс-служба тюменского музейно-просветительского объединения.

Иван Трусов был фотокорреспондентом "Тюменской правды", "Тюменского комсомольца", студийным фотографом и создателем серии открыток с видами областной столицы. Также на выставке гости музея познакомятся с развитием фототехники в прошлом столетии: от громоздких аппаратов начала века до портативных фотокамер 1960-1970-х годов. Также можно будет увидеть некоторые вещи, принадлежавшие лично фотографу.

Выставка "Секреты фотомастерства: к 100-летию Ивана Трусова" работает со вторника по воскресенье с 11 до 20 часов по адресу: ул. Республики, 20. Возрастных ограничений нет. Телефон для справок: +7 (3452) 46-49-63.

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# выставка , музей-усадьба Колокольниковых

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