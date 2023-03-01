Краудфандинг на проведение фестиваля "Музсходка" запустили в Тюмени

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Создатели тюменского фестиваля "Музсходка" запустили краудфандинг на реализацию проекта. Событие пройдет в городе 3 июня.

Фестиваль "Музсходка" абсолютно бесплатный для зрителей и не финансируется из грантовых средств. Все желающие могут помочь сделать событие мощнейшим в городе. Сделать донат можно на любую сумму анонимно или с указанием фамилии, имени и отчества.

В зависимости от суммы пожертвования тюменцев ждут подарки. Например, те, кто внесут тысячу рублей, получат автограф любого артиста фестиваля. Перечисливших две тысячи рублей пригласят побывать на саундчеке любого из выступающих коллективов и понаблюдать за работой звукорежиссера.

Переводы принимают по указанному QR-коду или по ссылке.