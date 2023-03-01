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Владимир Якушев поручил тщательно подготовиться к паводку в регионах УФО

Общество, 19:05 22 марта 2023

uralfo.gov.ru

Чем тщательнее идет подготовка к весеннему паводку, тем легче затем регионы проходят сезон половодья. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Как отметили в пресс-службе полпреда, в 2023 году прогноз развития весеннего половодья благоприятный и сложной паводковой ситуации не ожидается. Однако 312 населенных пунктов в 76 муниципальных образованиях УФО потенциально могут оказаться в зоне подтопления из-за возможного затора льда на реках. Объекты повышенной опасности в зону возможного затопления не попадают.

"Несмотря на благоприятные прогнозы, в регионах все должно быть готово к предотвращению и купированию чрезвычайных ситуаций. В первую очередь это касается вопросов взаимодействия органов власти на местах", - подчеркнул Владимир Якушев.

Для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций на территории Уральского федерального округа предусмотрен ряд специальных мероприятий. Так, на 13 участках рек планируется проведение взрывных работ, на 22 участках – распиливание льда, еще на двух – искусственное ослабление льда с использованием методов чернения.

Особое внимание в регионах уделят вопросам мониторинга за паводковой обстановкой. В ежесуточном режиме будут работать 806 гидротехнических сооружений и 173 гидрологических поста. Для оценки обстановки задействуют систему космического мониторинга. Данные поступают также от 201 отделения единой дежурной диспетчерской службы МЧС по УрФО.

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# Владимир Якушев , подготовка к паводку

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