Книжную амнистию объявили тюменские библиотекари

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Книжная амнистия - Неделя возвращенной книги - пройдет в Тюменской областной научной библиотеке с 21 по 28 марта. Это возможность вернуть книги без каких-либо санкций, штрафов и нареканий, сообщают организаторы.

"Всего в ТОНБ мы хотим вернуть 92 издания, – рассказала начальник отдела универсальных читальных залов Марина Кулифеева. – Например, с 2018 года на руках у читателя "Возращение с Западного фронта" Ремарка. Но нам не важно, как давно вы взяли книгу, приходите в библиотеку снова: мы ценим каждого посетителя".

Во время пандемии библиотека расширила список книг, которые можно взять на дом: в нем научная, художественная, прикладная литература и многое другое. В 2021 г. по досуговому абонементу читатели взяли более трех тысяч книг, в 2022 г. библиотека выдала на дом почти шесть тысяч изданий.

Напомним, что книги принимают в читальном зале второго этажа или в регистратуре по адресу ул. Орджоникидзе, 59. Кроме того, впервые сотрудники Тюменской областной библиотеки готовы выехать на дом читателей, забрать книгу. Для этого нужно оставьте заявку по телефону 565-300.