Фан-клуб тюменского нейрохирурга Альберта Суфианова работает в Индии

| Фото: vk.com/neurocenter | Фото: vk.com/neurocenter

Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор Альберт Суфианов и заведующий детским нейрохирургическим отделением центра Юрий Якимов приняли участие в международной конференции по нейрохирургии в индийском городе Мумбаи. В ней участвовали представители из 30 стран, сообщает медучреждение.

"Несколько дней общения показали, международное медицинское сообщество открыто к сотрудничеству. Можно строить планы по совместной работе. Наш центр знают во всем мире и это радует", - сказал Суфианов.

В Индии существует фан-клуб профессора Суфианова. В сообществе следят за научными разработками профессора, методиками, принимают постоянное участие в онлайн-семинарах и конференциях, организованных в ФЦН.

Директор института нейронаук, института медицинских наук Кришны из Карада не раз бывал в ФЦН Тюмени. Он признался, что постепенно центр стал одним из лучших в мире.

"Я должен сказать, что когда я основывал центр в Непале, а потом в Индии, я вдохновлялся способностью Альберта к постоянному совершенствованию и непрерывным внедрениям инновационных технологий. Наше сотрудничество продолжается", - заверил он.

В ФЦН прошли обучение более 1 тыс. 500 специалистов из более 40 стран мира.