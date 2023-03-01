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Свадебные шкатулки XIX века вернули после реставрации в Тобольский музей

Общество, 11:00 25 марта 2023

vk.com/id710279504 | Фото: vk.com/id710279504

Две железные шкатулки первой половины XIX века после реставрации в мастерской Свердловского областного краеведческого музея Екатеринбурга вернулись в Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник. Известный исследователь уральской художественной росписи Василий Барадулин считает, что эти свадебные шкатулки были расписаны тагильскими мастерами в 1840 годах.

Об этом гендиректор тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова написала на своей странице во ВКонтакте.

"На подобных подарочных шкатулках изображали разнообразные сцены, самые важные из которых помещали на крышке. Рисованный рассказ не был последовательным, как в лубке или "Житиях" на иконах. Выдерживался лишь принцип размещения сцен: на крышке – сюжет с обручением или свадьбой, на боковинах – сцены свиданий или сельские пейзажи", - рассказала она.

В мастерские Екатеринбурга шкатулки поступили в аварийном состоянии. Железо начало кородировать, осыпался красочный слой. Это могло привести к полной утрате живописи на шкатулках. Поверхность шкатулок была сильно загрязнена потеками масляной краски, покрывной лак сильно потемнел, изображения плохо читались.

Перед реставрацией было проведено исследование лаковой пленки в ультрафиолетовых лучах, а слабо различимого рисунка живописи в инфракрасных лучах для выявления слабо различимых в прямом свете деталей живописи на предметах.

На шкатулки наложили новый лак, после чего в местах утрат живописи масляными красками нанесены тонировки.

Шкатулки приобрели экспозиционный вид и займут достойное место в музее.

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# Тобольский музей-заповедник

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