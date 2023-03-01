Инспектор ДПС оказала первую помощь потерявшему сознание тюменцу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инспектор ДПС Дарья Бикчантаева оказала помощь пострадавшему тюменцу. 39-летний мужчина поскользнулся на тротуаре, ударился головой и потерял сознание, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

У тюменца начались судороги, изо рта шла кровь. Девушка повернула пострадавшего на бок и оказала необходимую помощь. Мужчина начал дышать и пришел в сознание. Сотрудница полиции с напарником увезли тюменца на служебной машине в областную больницу № 2. Дарья позвонила жене пострадавшего, сообщила о случившемся. Мужчине провели необходимые обследования, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.