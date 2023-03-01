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Трансляция пресс-конференции по эпидситуации по туберкулезу в Тюменской области

Общество, 10:49 24 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляцию пресс-конференции "Эпидситуация по туберкулезу в Тюменской области. Как повлияла пандемия COVID-19 на заболеваемость и распространенность туберкулезной инфекции?" проводит информационное агентство "Тюменская линия" 24 марта, начало - в 11 часов.

В пресс-конференции примут участие главный врач "Областного клинического фтизиопульмонологического центра", представитель регионального департамента здравоохранения, представитель амбулаторного звена Наталья Пирогова, профессор кафедры респираторной медицины с курсом рентгенологии института непрерывного профессионального развития Тюменского государственного медицинского университета, д. м. н. Ольга Фролова, главный специалист отдела организации специализированной медицинской помощи управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области Елена Иванова и заведующий рентгено-диагностическим отделением поликлиники №12 Ирина Геревич.

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10:49 24.03.2023Трансляция пресс-конференции по эпидситуации по туберкулезу в Тюменской области