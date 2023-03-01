В Тюменской области работают над системой, которая объединит всю информацию о ситуациях на дорогах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Над системой, которая будет консолидировать всю поступающую информацию о состоянии на дорогах, работают в Тюменской области. Это позволит специалистам быстро принимать решения по развитию маршрутной сети общественного транспорта, ремонту и другим аспектам.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления строительства региона Андрей Чистяков на региональной конференции и выставке "ИТС регионам: Тюмень", которая проходит в технопарке 23 и 24 марта.

"Сейчас наша задача — объединить все существующие подсистемы, которые есть и существовали обособленно, собрать с них всю информацию, разработать такие алгоритмы, которые будут управлять всем транспортом, инфраструктурой практически в онлайн-режиме. Все должно стекаться в единый интеллектуальный центр, в зависимости от этого будут сгенерированы управленческие решения. Все это должно быть увязано. Мы занимаемся централизацией данных по всем системам", — поделился Андрей Чистяков.

Он отметил, что центр, где будет обрабатываться информация, необязательно принимать как определённое помещение. Доступ в него смогут иметь как ситуационные центры, которые есть в Тюмени и регионе, так и специалисты со своих рабочих мест, когда это будет необходимо. "Получать информацию центр будет как от автоматизированных систем, например, от детекторов и датчиков, так и от людей — через обращения граждан, информацию от кураторов, следящих за определенным участком дороги. Все эти сведения будут обрабатываться. Основное ядро уже сформировано. В ближайшие два-три года такие алгоритмы будут разработаны. Эксперименты в тестовом режиме уже проводятся", — рассказал заместитель начальника Главного управления строительства региона.

Андрей Чистяков напомнил, что элементы интеллектуальной транспортной системы внедрялись в Тюмени в 2011 году. Первой в городе создали систему, которая отслеживала движение автобусов. Она работает до сих пор, модернизируется, развивается, почеркнул заместитель начальника ГУС ТО. К ней присоединяли и другие системы, в том числе управление светофорными объектами. Постепенно функционал интеллектуальной транспортной системы увеличивался.

24 марта конференция и выставка "ИТС регионам: Тюмень" проходит в технопарке второй день. Эксперты будут говорить о развитии технологии информационного моделирования инфраструктуры, дорог, искусственных сооружений, о жизненном цикле этих объектов. Экспозиция включила в себя около 20 стендов. Здесь представлены комплексы метеостанций, камеры видеонаблюдения, контроллеры, которые собирают в России.

"ИТС регионам" — это ежегодное региональное мероприятие, посвященное внедрению и развитию интеллектуальных транспортных систем, цифровых технологий на транспорте и в дорожном хозяйстве. Основные цели конференции - продолжение диалога всех заинтересованных лиц, обмен практиками, а также повышение компетенций местных специалистов и руководителей региона в этой сфере.

С программой события можно ознакомиться по ссылке.

Инна Пахомова