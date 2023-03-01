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Создателей лучших воздушных змеев и самодельных самолетов выберут в Заводоуковске

Общество, 12:58 28 марта 2023

группа "Заводоуковский культурно-досуговый центр" во ВКонтакте | Фото: группа "Заводоуковский культурно-досуговый центр" во ВКонтакте

Второй окружной уличный фестиваль "Крылья Сибири. Zмей" состоится на центральной площади Заводоуковска 1 мая. Жители могут поучаствовать в различных конкурсах, регистрация на которые открыта до 7 апреля, сообщает администрация города.

Заявки принимаются на конкурсы "Свободный полёт", "Первым делом - самолёты", конкурс-выставку фигур из воздушных шаров "Путешествие во времени".

Юных жительниц в возрасте от 8 до 10 лет приглашают стать принцессами в "Мини мисс - пушистое облачко". Предприятия городского округа могут смастерить воздушного змея или сделать торт на воздушную тематику.

Более подробная информация в положении по ссылке.

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# воздушные змеи , Заводоуковск , конкурсы

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