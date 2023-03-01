В Тюмени назвали победителей областного конкурса чтецов среди школьников

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сергей Формалев, Елизавета Павленко, Сава Михайлов и Фатима Аушева стали победителями заключительного тура областного конкурса чтецов среди школьников. Он был посвящен 100-летнему юбилею советского поэта Расула Гамзатова и завершился в Тюмени 24 марта.

По словам директора централизованной городской библиотечной системы Елены Ульяновой, отборочные туры среди школ юга Тюменской области прошли в феврале. 23 марта состоялся первый очный региональный этап в семи библиотеках города, стихи Расула Гамзатова читали более 300 учеников.

В завершающем этапе в центральной городской библиотеке участвовали 30 школьников. Жюри, в состав которого вошли российский писатель, сценарист, публицист Сергей Козлов, директор координационного совета национальных объединений Тюменской области Людмила Шабанова, режиссер тюменского театра-студии "Свобода" Амит Камбодж, выбрало четырех победителей. Среди 1-7 классов лучшими стали Сергей Формалев и Елизавета Павленко, среди 8-11 классов - Сава Михайлов и Фатима Аушева. Ребятам вручили книги и денежные призы, также они получили приглашение на научно-практическую конференцию, которая пройдет 24 апреля при поддержке ТюмГУ. Остальные участники получили памятные подарки.

Ученик 10 класса тюменской школы № 17 Сава Михайлов уже в третий раз участвует в конкурсе чтецов. "Я начал перебирать стихотворения поэта. Мне близка тема любви, поэтому выбрал произведение "Три сонета". Учитель по литературе предложила другое стихотворение, но это мне было ближе. Неделю учил слова, а потом было две репетиции", - рассказал победитель.

25 марта в Тюменской государственном институте культуры пройдет заключительный этап конкурса среди студентов.

Добавим, по распоряжению президента РФ мероприятия, посвященные 100-летию Расула Гамзатова, будут проходить по всей стране в течение 2023 года. Конкурс чтецов в Тюмени дал старт череде мероприятий, посвященных юбилею российского поэта.

Юлия Карандашева