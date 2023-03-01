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Тюменский водитель-бесправник попал в "Паутину"

Происшествия, 17:43 24 марта 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Комплекс "Паутина" помог инспекторам ГИБДД вычислить лишенного водительских прав за пьяную езду тюменца, севшего за руль автомобиля Toyota Camry.

39-летнего нарушителя задержал наряд полка ДПС ГИБДД. Автомобиль отправлен на спецстоянку, водителя ждет суд. Ему грозит штраф 30 тыс. рублей, административный арест, либо обязательные работы.

Отметим, что в базу комплекса "Паутина" внесены данные о транспорте водителей, лишенных права управления.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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