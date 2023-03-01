Тюменский водитель-бесправник попал в "Паутину"
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Комплекс "Паутина" помог инспекторам ГИБДД вычислить лишенного водительских прав за пьяную езду тюменца, севшего за руль автомобиля Toyota Camry.
39-летнего нарушителя задержал наряд полка ДПС ГИБДД. Автомобиль отправлен на спецстоянку, водителя ждет суд. Ему грозит штраф 30 тыс. рублей, административный арест, либо обязательные работы.
Отметим, что в базу комплекса "Паутина" внесены данные о транспорте водителей, лишенных права управления.