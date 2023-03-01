Тюменца с двумя граммами мефедрона задержала полиция

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали сотрудники полиции в Тюмени. У местного жителя 1995 года рождения изъято 2 гр мефедрона, сообщает УМВД по Тюменской области.

На маршруте патрулирования сотрудники полиции остановили для проверки документов прохожего. Мужчина во время беседы проявлял беспокойство, путанно и противоречиво отвечал на вопросы.

Полицейские приняли решение провести досмотр и в присутствии понятых обнаружили и изъяли у тюменца пакетик с порошком. В последствии экспертиза установила, что внутри находится наркотик.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК Российской Федерации. Тюменец был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.