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Тюменца с двумя граммами мефедрона задержала полиция

Происшествия, 11:52 25 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали сотрудники полиции в Тюмени. У местного жителя 1995 года рождения изъято 2 гр мефедрона, сообщает УМВД по Тюменской области.

На маршруте патрулирования сотрудники полиции остановили для проверки документов прохожего. Мужчина во время беседы проявлял беспокойство, путанно и противоречиво отвечал на вопросы.

Полицейские приняли решение провести досмотр и в присутствии понятых обнаружили и изъяли у тюменца пакетик с порошком. В последствии экспертиза установила, что внутри находится наркотик.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК Российской Федерации. Тюменец был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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# наркотики , уголовное дело

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