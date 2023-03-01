Врачи Медицинского города 10 лет помогают жить полноценной жизнью тюменцу с четвертой стадией рака легких

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменец с четвертой стадией рака легких живет полноценной жизнью на протяжении 10 лет благодаря высокоэффективной таргетной терапии, оказываемой врачами Медицинского город. Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, пациент обратился за помощью в 2013 году.

Заболевание манифестировало с неврологической симптоматикой. Тюменцу поставили диагноз - злокачественное новообразование легких с вторичными изменениями в головном мозге. Ему была назначена одна из самых действующих на тот период времени схем лечения с дальнейшими курсами лучевой терапии, которые смогли стабилизировать заболевание.

Однако спустя несколько лет врачи обнаружили, что опухоль прогрессирует. Благодаря молекулярно-генетическому исследованию части опухоли, удалось обнаружить редкую мутацию в гене EGFR, которая встречается лишь в 10-30% случаев. Обнаружение мутации позволило подобрать таргетную терапию, которую пациент получал на протяжении многих лет.

"Когда в руках химиотерапевтов появилась таргетная терапия, можно сказать, что мы преодолели рубеж выживаемости пациентов. Казалось бы, простой прием таблеток, не требующий госпитализации в стационар, позволяет пациентам преодолевать пятилетний порог, сохраняя при этом привычный ритм жизни",— рассказала врач-онколог Лилия Бахова.