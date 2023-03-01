  • 25 марта 202325.03.2023суббота
  • USD76,4479
    EUR82,3923
  • В Тюмени 8..10 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Врачи Медицинского города 10 лет помогают жить полноценной жизнью тюменцу с четвертой стадией рака легких

Общество, 13:31 25 марта 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменец с четвертой стадией рака легких живет полноценной жизнью на протяжении 10 лет благодаря высокоэффективной таргетной терапии, оказываемой врачами Медицинского город. Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, пациент обратился за помощью в 2013 году.

Заболевание манифестировало с неврологической симптоматикой. Тюменцу поставили диагноз - злокачественное новообразование легких с вторичными изменениями в головном мозге. Ему была назначена одна из самых действующих на тот период времени схем лечения с дальнейшими курсами лучевой терапии, которые смогли стабилизировать заболевание.

Однако спустя несколько лет врачи обнаружили, что опухоль прогрессирует. Благодаря молекулярно-генетическому исследованию части опухоли, удалось обнаружить редкую мутацию в гене EGFR, которая встречается лишь в 10-30% случаев. Обнаружение мутации позволило подобрать таргетную терапию, которую пациент получал на протяжении многих лет.

"Когда в руках химиотерапевтов появилась таргетная терапия, можно сказать, что мы преодолели рубеж выживаемости пациентов. Казалось бы, простой прием таблеток, не требующий госпитализации в стационар, позволяет пациентам преодолевать пятилетний порог, сохраняя при этом привычный ритм жизни",— рассказала врач-онколог Лилия Бахова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Медицинский город , онкология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:06 25.03.2023Александр Моор поздравил с юбилеем Тюменский драматический театр
13:44 25.03.2023На развитие проектов тюменцы могут получить до 100 тысяч рублей
13:31 25.03.2023Врачи Медицинского города 10 лет помогают жить полноценной жизнью тюменцу с четвертой стадией рака легких
12:47 25.03.2023Тюменцы убрали с улиц незаконную рекламу наркотических средств