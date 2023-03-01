Тюменский врач напомнила о правилах профилактики инфекционных заболеваний

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инфекционные заболевания возникают при проникновении болезнетворных бактерий в организм человека и передаются от зараженного к здоровому различными путями. Есть несколько периодов: инкубационный, начальный, период развития клинических проявлений, период исхода заболевания, сообщили в пресс-службе ОКБ №2.

Профилактика инфекционных заболеваний - это комплекс мероприятий направленных на предупреждение заболеваний и факторов риска их развития, отмечает заведующая отделением медицинской профилактики взрослой поликлиники ОКБ №2 Альбина Усманова.

По ее словам, важно "перекрыть" пути распространения болезни. Как это сделать – зависит от особенностей заболевания. Для профилактики инфекций, передающихся воздушно-капельным путем (грипп, туберкулез, корь) достаточно использовать маски, проветривать помещения, не допускать скопления людей. Предотвратить заражение через пищу (все кишечные инфекции, вирусный гепатит А) поможет соблюдение личной гигиены, мытье рук и продуктов питания, их правильное хранение. Заболевания, передающиеся половым путем, можно предупредить, исключив беспорядочные связи.

Профилактика инфекций, заражающих людей через кровь (наиболее часто – вирусный гепатит В, ВИЧ-инфекция) помогают стерильный хирургический инструментарий, отказ от татуировок, особенно в домашних условиях.

"И конечно, очень важны профилактические прививки. Каким бы не был метод профилактики, его использование поможет предотвратить заболевание, что особенно важно при инфекциях",- подчеркнула Альбина Усманова.