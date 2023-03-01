Под Тюменью отметили праздник угощения луны "Тылащ поры"

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Традиционный для северных народов праздник угощения луны "Тылащ поры" прошел в тюменском Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском. Гостей встретили представители малочисленных коренных народов Севера: ханты, манси, селькупы, сообщает информационный центр правительства региона.

"Наша история хранится в национальных промыслах, в деревянных строениях, в музыкальных инструментах, легендах, в сердцах народов, населяющих северный край. Пусть наши красивые песни расходятся по всей земле", - сказала председатель областной общественной организации "Центр культуры и творчества финно-угорских народов" Людмила Собянина.

Зрители познакомились с традициями и бытом северных народов, приняли участие в состязаниях по национальным видам спорта, продегустировали блюда северной кухни. Большой интерес вызвала выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства.