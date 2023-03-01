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Тюменцам предлагают оценить работу общественного транспорта в регионе

Общество, 15:02 26 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области предлагают оценить качество работы общественного транспорта до 29 марта. Для этого необходимо пройти опрос на официальном сайте национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Как сообщает информационный центр правительства региона, Минтранс России ежеквартально рассчитывает показатель удовлетворенности качеством обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях.

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# Безопасные и качественные дороги , Минтранс РФ , общественный транспорт , опрос

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