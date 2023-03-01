Флорариумы набирают популярность среди тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Флорариумы набирают популярность у жителей региона, считает тюменский дизайнер интерьера Любовь Клочкова. Она уже семь лет создает такие оранжереи, пишет "Тюменская область сегодня".

"Они завоевали популярность примерно в тот же период, как и тред на экологический стиль в дизайне интерьера. Их полюбили за "природность", экологичные материалы. Эта тема остается актуально на протяжении долгого времени. Надо сказать, что все известные выставки поддерживают этот тренд, поэтому такие мини-садики еще долго будут на пике моды", – отметила эксперт.

Для флорариумов обычно берут суккуленты, кактусы. Это растения, которые любят минеральный грунт, поэтому декоративные камушки, умеренная влага и пористость грунта позволяют корням жить и развиваться. В качестве подсыпки использую аквариумный грунт.

В декор могут идти бусины, палочки, фигурки животных, насекомых – все зависит от фантазии и предпочтений владельца. Что-то можно найти в магазинах для рукодельниц или использовать то, что лежит дома.

"В аквариуме можно поселить не только рыб. Аналогичная емкость может стать лучшим местом для миниатюрной оранжереи. Это отличный подарок на любой праздник. Важно, то что такой сюрприз будет долго радовать глаз, он живой, но не требует много времени для ухода. Главное, что он может стать индивидуальным, ведь любое хобби и предпочтения могут найти воплощение в это маленьком мире. Так, например, пчеловод захотел мини-пасеку и в аквариуме завести, запустили туда "пчел"", – пояснила дизайнер.

По ее словам, это хороший вариант для тех, кто не умеет ухаживать за цветами или кому катастрофически не хватает времени.