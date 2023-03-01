В Тюмени встретили еще трех вынужденных переселенцев из Херсонской области

| Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Группа из трех вынужденных переселенцев прибыла из Херсонской области в Тюмень в ночь на 26 марта.

Их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента социального развития и волонтеры, сообщает информационный центр правительства области.

Вынужденные переселенцы направлены в городской пункт временного размещения. Каждому из них будет оказана медицинская, психологическая, юридическая помощь и обеспечено индивидуальное сопровождение.