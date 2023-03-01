Понять театр с помощью пяти чувств: тюменский "Космос" устроил интерактив в торговом центре

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Интерактивную инсталляцию, основанную на пяти чувствах, – обоняние, осязание, тактильность, запах, слух – устроила команда молодежного театрального центра "Космос" в ТЦ "Гудвин" 26 марта. Познакомить горожан с новыми формами современного театра - так они решили отметить День театра.

Первое, что видят посетители торгового центра при входе – арт-объекты: нос, язык, кожу, глаза, уши. У каждого арта есть модератор, который знакомит тюменцев со спектаклями, основанными на том или ином чувстве.

"Я представляю локацию обоняние. Есть спектакли, которые можно понюхать. У дыни есть ярко выраженный запах и на моих перформансах стоит аромат этого фрукта. В одной из сцен перформанса "Лес.Реинкарнация" я предлагаю зрителям взять инструмент, к примеру, пинцет, выбрать из разрезанной дыни семечку, загадать желание и посеять его в землю. То же самое сегодня делают гости нашей интерактивной выставки", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" Настасья Кохан.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В репертуаре театрального центра "Космос" есть спектакли, где все действие воспринимается на слух. К таким относятся автофикшн "Аэлита. Инвентаризация", аудиотур "Форест джамп". Кстати, именно последний сегодня был наиболее востребован у подростков.

"Разговорный жанр – весь театр построен на этом жанре. Но здесь мы говорим о сторителлинге, перфолекции. Это когда текст имеет серьезное преобладание над декорациями, костюмами. Важен текст – что он несет, передает", - говорит менеджер художественного отдела МТЦ "Космос" Артем Адутов.

Постановки с визуальным восприятием - иммерсивный спектакль "ДЫМ", инсталляция "Бежать нельзя остаться", хореографическая драма "Всякое действие рождает противодействие", хореографический спектакль "Море и горы".

О тактильности в современном театре горожанам рассказала Оксана Корюкина. В ее интерактиве задействованы предметы из бэби-спектакля Маши Хайбуллиной "Мама, я построил Вселенную".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"В этой дети от полугода знакомятся с различными материалами. Они могут испытать чувства от новых прикосновений. Это происходит через знакомство с планетами Солнечной системы. Я рассказываю об особенностях планет: Юпитер самая большая, Венера – как облако. Дети подходят, интересуются, собирают планеты в одну цепочку", - поделилась Оксана.

Жительница Тюмени, участница выставки МТЦ "Космос" Наталья Мухина отмечает, что раньше ходила только в драмтеатр. И для нее форма восприятия театра до сегодняшнего дня была только одна.

"Для меня театр – это действие на сцене, мы в креслах в зале. А сейчас я узнала, что современный театр – это что-то новое и мне это нравится. Я уже прошла по некоторым зонам интерактива, посадила дыню, потанцевала под музыку в наушниках. Сейчас хочу узнать о разговорном жанре в театре. Такие формы помогают нам раскрыть себя, открыться. Иногда ты и сам не знаешь, что ты можешь, умеешь. И позволяет получить совершенно новые эмоции", - уверена Наталья.

Для участников интерактива организаторы предусмотрели подарки. После прохождения всех объектов горожанам предлагают выложить пост на свою страницу во ВКонтакте с фотографией инсталляции и ответом на вопрос: "Что вы знаете про "Космос"?" или "Что для вас Космос?". К посту добавить ссылку на свою страницу. За это они получат приглашение на один из предстоящих спектаклей молодежного центра.

Анжела Лебедева