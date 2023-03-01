В Тюменской области 14 учреждений культуры получили по 506 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 лучших сельских учреждений культуры Тюменской области получат по 506 тыс. рублей по итогам традиционного профессионального конкурса. Еще 14 сотрудникам отрасли выплатят по 50 тыс. рублей. Общая сумма поддержки составит более 7,7 млн рублей.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, всего в конкурсе участвовали 89 сельских домов культуры, клубов, музеев и библиотек, а также специалисты отрасли. Эксперты оценивали художественный уровень культурных и просветительских мероприятий, внедрение новых форм работы, участие в российских и международных фестивалях, активность в медиа и многое другое.

Ознакомиться списком победителей можно по ссылке.

Конкурс организован в рамках реализации национального проекта "Культура".