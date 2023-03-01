"Комната Рофла" принесла Гран-при фестиваля "Малая сцена" театру из Набережных Челнов

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Постановка "Комната Рофла" принесла Гран-при IV Всероссийского фестиваля детско-юношеских театров "Малая сцена" классу-студии "Подмастерья" из Набережных Челнов. Итоги фестиваля подвели в Тюмени 26 марта.

По информации организаторов, первое место получил коллектив "Наш театр" из с. Казанское Тюменской области за спектакль-шутку "КоньOk" по мотивам сказки "Конёк-горбунок".

"Это наш первый опыт участия в "Малой сцене", и кажется, что очень удачный. Ведь мы – из обычного села, из района. После выступления было такое ликование внутри. И гордость оттого, что мы смогли пробудить в зрителях разные эмоции – смех, радость, сочувствие и не только. Но мы не ожидали такого результата. Скорее всего, жюри оценило нашу искренность – на сцене проживали свои роли по-настоящему", – поделились актеры.

Как отметил председатель жюри, лауреат "Золотой маски" Борис Павлович, программа фестиваля была очень сильная.

"У нас не было ни одного обсуждения, на котором было бы не о чем поговорить. Чтобы как-то систематизировать наши споры, мы сформулировали критерии, на которые опирались для принятия решения. Первый – это педагогическая составляющая спектакля. Второй – художественная целостность спектакля. И третье – то, насколько подростки, которые в нем играют, являются авторами. Оценивали их авторскую креативную составляющую внутри этого сочинения", – говорит он.

Из 160 участников фестиваля жюри определило и тех, кто лучше всех смог проявить себя на сцене в качестве актеров. Диплом "Лучшая мужская роль" получил Александр Литовченко из Набережных Челнов. Диплом "Лучшая женская роль" вручили Алине Савельевой из Екатеринбурга.

IV Всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских театров "Малая сцена" в Тюмени проходил с 23 по 26 марта. Из 45 заявок, поступивших на конкурс, организаторы фестиваля выбрали 10 лучших творческих работ. Свои постановки представили коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Омска, Краснодара.