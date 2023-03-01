В Тюмени молодогвардейцы собирают заявки на оказание помощи семьям мобилизованных

| Фото: скриншот видео регионального отделения "Молодой гвардии" | Фото: скриншот видео регионального отделения "Молодой гвардии"

Члены семей мобилизованных, нуждающиеся в помощи, могут обратиться к активистам тюменского регионального отделения "Молодой гвардии".

Напомним, в рамках проекта "Для самых стойких" молодогвардейцы оказывают поддержку семьям участников спецоперации и жителям новых регионов России в решении бытовых вопросов.

"В этот раз помогли супруге мобилизованного избавиться от старой бытовой техники. Женщина не могла самостоятельно вынести из дома сломанную стиральную машину. Наши активисты приехали в выходной день, забрали машинку и вывезли ее на свалку", — рассказали в региональном отделении "Молодой гвардии".

Работа с семьями мобилизованных проводится по ряду направлений. Матерям с детьми помогают в быту. Волонтеры могут посидеть с малышами, отвезти в детский сад, сопроводить в поликлинику и обратно. Добровольцы также доставляют продукты и медикаменты, помогают с бытовыми трудностями.

Вторая категория, на которую направлен проект "Для самых стойких", — это граждане, приехавшие из новых регионов РФ. Им помогают освоиться на новом месте, оформить документы.

Присоединиться к проекту "Для самых стойких" в качестве волонтера может любой желающий старше 18 лет. Для этого нужно написать в личные сообщения группы тюменского отделения "Молодой гвардии" во ВКонтакте. Также можно обратиться к молодогвардейцам через Telegram.

Обращения от нуждающиеся в помощи принимаются по телефону: 79-87-43. После разговора волонтер оформит заявку.