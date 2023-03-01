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На тюменском конкурсе "Дебют-2023" выберут самых талантливых ребят в пяти номинациях

Общество, 12:36 28 марта 2023

ТКТО | Фото: ТКТО

Более 300 заявок подано на XVIII областной конкурс молодых дарований "Дебют". Жюри выберет самых талантливых в пяти номинациях, эти ребята примут участие в гала-концерте, который пройдет в ДК "Нефтяник" 5 апреля.

Самое популярное направление в этом году – "Фортепиано", в нем 90 участников, сообщает ТКТО. Также предалагалось попробовать свои силы в номинациях: "Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты", "Хоровое пение", "Академическое пение".

Сейчас проходят творческие состязания. 27-28 марта выступают пианисты. Прослушивания в номинации "Струнные инструменты скрипка/виолончель, контрабас" назначены на 28-29 марта, они пройдут в органном зале Тюменской филармонии. Ребята, занимающиеся духовыми и ударными инструментами, выступят перед жюри в "Нефтянике" 1 апреля, а "Академическое пение" оценят в колледже искусств ТГИК 1-2 апреля.

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# дебют , конкурс , ТКТО , школьники

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