О разговорах с собственными пальцами и важности крепкого плеча рассказал тюменский актер

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Актер и режиссер Тюменского театра кукол Антон Нестеренко встретился с детьми и их родителями в студии досуга "Семья+". Он рассказал об особенностях своей работы, научил ребят уговаривать пальцы сгибаться и пояснил, почему так важно порой крепкое плечо коллеги рядом.

Встречу в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева посвятили Всемирному дню театра и Неделе детской и юношеской книги.

По словам мастера, тонкостей работы с куклами великое множество, а работа кукловода – не только творчество, но и тяжелый физический труд. Иногда актерам приходится водить кукол лежа или в каком-то неудобном положении – на коленях, стоя на приступках. И если зритель видит, что все персонажи буквально живые и летают по сцене, это значит, что кукольник отработал профессионально. За кадром остается, чего ему это стоило.

Кстати, с большой куклой один человек точно не справится, работают двое, к примеру, один держит голову и туловище, другой – управляет руками. А кукла может быть и пятикилограммовой – ее нужно носить по сцене и при этом не мешать партнеру. И если через час работы рука, ведущая куклу, перестает слушаться, то очень важно, чтобы партнер подставил крепкое плечо, на которое уставший коллега облокотится и продолжит спектакль.

| Фото: Тюменская областная научная библиотека ВКонтакте | Фото: Тюменская областная научная библиотека ВКонтакте

Антон предложил участникам встречи вытянуть согнутые руки перед собой, словно бы для того, чтобы надеть на них перчаточную куклу. И попробовать по очереди согнуть каждый палец. Но так, чтобы остальные пальцы оставались в исходном положении. Это вызвало немало веселья среди присутствующих, потому что пальцы не желали слушаться владельцев и сгибались либо компанией, либо вовсе отказывались это делать.

Тогда режиссер рассказал секрет, которому его научили в театральном вузе во время учебы. Оказывается, с непослушным пальцем можно пообщаться и уговорить действовать.

"Представляете картину – в аудитории тридцать студентов. И каждый разговаривает с собственной рукой. Но что интересно, через некоторое время пальцы действительно начинают слушаться и сгибаться так, как нужно будущему актеру", - поделился Нестеренко.

Он представил публике несколько кукол, одна из них – его первая главная роль в постановке "Поющий поросенок".

По словам актера, у него нет и не может быть любимчиков, потому что каждая кукла – особенная, ведь в нее вложена частичка души и истории. Даже в отрицательных персонажах он находит что-то, что заставляет их полюбить.

| Фото: Тюменская областная научная библиотека ВКонтакте | Фото: Тюменская областная научная библиотека ВКонтакте

Антон Нестеренко отметил, что из множества кукол: марионеток, тростевых, перчаточных – он предпочитает систему планшетных, потому что они очень похожи на живых людей.

"Это всегда исключительно тонкая, кропотливая работа – сделать максимально точно, чтобы куколка стала, как человек. И когда ты вкладываешь в работу время и сердце, а потом есть результат, то кукла становится частью тебя", - пояснил он.

Режиссер рассказал, что если актер-кукольник левша, то ему придется переучиться. Ведь работа левой рукой дает сильную нагрузку на сердце. И вообще, актеры театра кукол из-за профессиональных заболеваний – рук, шеи и спины – рано уходят на пенсию, в 45 лет.

После интересных рассказов и обучения участники смогли попробовать себя в качестве кукловодов, фотографировались с мастером и задавали оставшиеся вопросы.

По словам культорганизатора библиотеки Марии Белоус, вторая семейная суббота в студии досуга "Семья+" собрала около 100 человек. Проект абсолютно бесплатный, а темы для встреч предлагают сами участники.

| Фото: Тюменская областная научная библиотека ВКонтакте | Фото: Тюменская областная научная библиотека ВКонтакте

"Своим проектом мы хотим показать, что библиотека – это не только место для чтения книг, но и культурное пространство, где можно увлекательно провести время всей семьей, стать участниками интерактивов, мастер-классов, встретиться с интересными людьми", - рассказала она.

Мария Белоус добавила, что на встрече участники смогли не только многое узнали о работе актеров театра кукол, но и создали фигуры из воздушных шариков для твистинга вместе с веселыми клоунами. А также прошли краеведческую образовательную игру "Memory72", которую разработали специалисты библиотеки в партнерстве с Содружеством библиотек Тюменской области. Игроки продемонстрировали свои знания о малой родине и больше узнали об уникальности региона.

| Фото: Тюменская областная научная библиотека ВКонтакте | Фото: Тюменская областная научная библиотека ВКонтакте

Инна Кондрашкина