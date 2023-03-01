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Четырехполосную дорогу на улице Республиканец в Тюмени построят к осени

Общество, 19:39 27 марта 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Четырехполосную дорогу общей протяженностью 1,2 км построят на улице Республиканец в Тюмени между жилыми комплексами "Европейский" и "Европейский берег". Работы здесь уже начались, подрядчики приступают к прокладке ливневой канализации, сообщает городская администрация.

Основной комплекс строительно-монтажных работ планируется выполнить до 1 сентября 2023 года. Помимо четырехполосной дороги здесь обустроят автобусные остановки, парковочные места, тротуары и велодорожки, наружное освещение. Также на всем протяжении участка предусмотрено устройство ливневой канализации закрытого типа.

Отметим, существующая здесь дорога была обустроена застройщиком и предусмотрена как временная на период возведения жилых домов. Микрорайоны уже построены, а территория между ними нуждается в качественных подъездных путях.

Контракты на строительство дорожных объектов в этой части Тюмени были заключены в 2022 году и уже в первом квартале текущего года подрядные организации приступили к работам.

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# строительство дорог

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