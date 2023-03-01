Двор на Московском тракте в Тюмени сделают удобным для маломобильных жильцов

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Реконструкция двора домов №129 и №131 по улице Московский тракт в Тюмени завершится до конца ноября 2023 года. Об этом по итогам личного приема граждан сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Территория требует благоустройства для маломобильных жильцов. Нет парковочных мест, на инвалидной коляске тяжело добраться до подъезда. Глава города Руслан Кухарук доложил, что двор включен в муниципальную программу ремонта. Контракт уже заключен", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Также к главе региона обратились жители села Омутинское. Они рассказали, что по дороге в детский сад нет тротуара и освещения. Местные жители вынуждены идти по краю проезжей части. Александр Моор поручил главе района Олегу Кузнецову решить проблему.

До конца августа 2023 года будет решена и проблема в деревне Лога Исетского района, где нужен павильон чистой питьевой воды.

"Глава района Николай Теньковский пояснил, что деньги в муниципальном бюджете есть. Также в Исетском районе в селе Верхний Ингал по просьбе земляков отремонтируют дорожное покрытие на нескольких улицах. Срок исполнения поставил до конца этого лета", - добавил Александр Моор.