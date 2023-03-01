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Школьный сквер в Тюмени станет современным пространством для отдыха и спорта

Общество, 11:41 28 марта 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Школьный сквер в Тюмени станет комфортным и современным озелененным пространством с детскими и спортивными площадками, зоной для выгула собак, пешеходными дорожками, лавочками и качелями. Работы по благоустройству здесь уже начались, сообщает городская администрация.

Специалисты завершили омолаживающую обрезку тополей и кленов. Санитарная обрезка, которую проводят соснам с засохшими ветвями, продлится около двух недель. Подрядная организация, которая осуществляет эти работы, соблюдает все нормы, контролируют ее специалисты управы Ленинского административного округа и департамента городского хозяйства.

В ближайшие дни строители планируют начать демонтаж старых тротуаров и площадок. С 28 марта территорию начнут обносить забором. Завершить благоустройство сквера обещают к осени 2023 года.

Добавим, работы в Школьном сквере Тюмени проводятся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

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# благоустройство , национальный проект Жилье и городская среда

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