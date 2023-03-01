ГИТИС проведет онлайн-прослушивания для тюменских ребят 6-7 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предварительные онлайн-прослушивания будущих актеров из Тюменской области в рамках федерального творческого проекта "Поколение М" проведут цифровая экосистема МТС с Российским институтом театрального искусства. Самые достойные кандидаты, прошедшие испытание, будут рекомендованы для поступления в ГИТИС.

Встреча со старшим преподавателем кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатериной Николаевой пройдет в онлайн-формате 6-7 апреля на цифровой платформе Webinar от МТС. На первом этапе актерам-абитуриентам, желающим принять участие в прослушиваниях, предстоит подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения или прозы. Дополнительно на вступительных экзаменах будет оцениваться музыкальность, чувство ритма, пластичность и другие качества, необходимые для профессии актёра. Поступающим могут предложить спеть по собственному выбору песню, а также исполнить какой-либо танец. На выступление каждого абитуриента отводится до 10 минут.

Перед началом прослушиваний 6 апреля пройдет образовательный мастер-класс для воспитанников и выпускников музыкальных школ, кружков и студий — всех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства. Педагог ГИТИСа Екатерина Николаева расскажет про сценическую речь, движения, поделится советами и рекомендациями по успешному прохождению вступительных экзаменов.

"В Тюменской области много талантливой молодежи. Это подтверждает успешный опыт участия наших ребят в кастинге ГИТИС. В прошлом году из сотен претендентов от уральских городов в число лучших вошли Аня Буй, Никита Валихин и Артем Саттаров из Тюмени. Им было зачтено прохождение первого тура отборочных прослушиваний на актерский факультет и предложено очное участие во втором туре прослушиваний. Благодаря нашей цифровой платформе Webinar, пройти кастинг может любой желающий, не выходя из дома. Уверена, что в этом году этой уникальной возможностью воспользуются еще больше абитуриентов, мечтающих связать свою профессию с актерским мастерством", — рассказала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Чтобы записаться на прослушивания, нужно зарегистрироваться по ссылке, после чего каждый участник получит приглашение на творческую онлайн-встречу и индивидуальное время для кастинга. Участие бесплатное.