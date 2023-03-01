Тюменские реставраторы полгода восстанавливали трехтомник Федора Достоевского

| Фото: vk.com/maierelenaculture | Фото: vk.com/maierelenaculture

Восстановлением трехтомника Федора Достоевского, вышедшее в свет в 1894 году, реставраторы Тюменской областной научной библиотеки занимались полгода. В три этапа они выполнили спецзаказ тюменского коллекционера.

Об этом директор департамента культуры Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте.

"Издание являлось бесплатным приложением к журналу "Нива". Собрание сочинений русского классика было напечатано на бумаге низкого качества, что существенно усложняло задачу реставраторов. Кропотливая работа по восстановлению трехтомника Достоевского, состоящего из 1,8 тысячи листов, проходила в четыре основных этапа", - сказал она.

Наиболее трудозатратным стал первый этап: приложение к журналу бережено расшивали, страницы промывали в дистиллированной воде. Ванны повторяли, пока вода не стала полностью прозрачной. Затем подсушенные листы отправили на доливку, где они смачивались и приобретали пластичность. После такой процедуры на специальном световом оборудовании стали видны все имеющиеся разрывы. На этом этапе доставлялись необходимые фрагменты, листы вновь просушивались и уже на фильтровальной бумаге отправлялись под пресс. Третьим шагом стало сшивание, завершающим – формовка с помощью укрепления и выравнивания корешков.

По словам Елены Майер, сохранение культурного наследия – одно из приоритетных направлений работы сферы культуры.

Всего из редкого фонда библиотеки им. Менделеева ежегодно нуждаются в реставрации 325 книг и журналов. Кроме того, восстановлению подлежат и книги пользователей, коллекционеров. Только за первый квартал 2023 года в Тюменской областной научной библиотеке восстановлено 826 листов книг из редкого фонда учреждения, который насчитывает более 33 тыс. экземпляров.